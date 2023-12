Uytterhoeven stelt trots nieuwigheid in stadion KV Mechelen voor: "Foto van mezelf? Die mens zag er vroeger beter uit"

Na de verbouwing is er nog eens een nieuwigheid in het stadion van KV Mechelen. Mark Uytterhoeven was er graag bij om de nieuwe tentoonstelling 'De Glorierijke Geschiedenis Van Geel en Rood' voor te stellen aan de pers en zo'n 25 uitgenodigde supporters.

Het is een initiatief dat uitgaat van het stadioncomité en kadert in het plan van het bestuur om het stadion nog aantrekkelijker te maken voor partners. Binnenkort zullen ook scholen Achter de Kazerne langs kunnen gaan voor een rondleiding doorheen de tentoonstelling.

Deze is te bezichtigen in de trappenhal van Tribune 1, die leidt naar de hoofdtribune, skyboxen, skyseats en een eventruimte. Het is onderverdeeld in 6 specifieke tijdvakken:

1. Van de stichting tot de Eerste Wereldoorlog;

2. Het interbellum;

3. Drie keer landskampioen in de jaren '40;

4. De liftploeg van de jaren '50, '60 en '70;

5. De Europese jaren;

6. Vereffening, redding, heropstanding.

Elk tijdvak omvat een ploegfoto en allerlei weetjes over de grootste figuren bij KV Mechelen of de algemene voetbalgeschiedenis: bijvoorbeeld regels waardoor er slechts drie buitenlanders opgesteld konden worden, het WM-systeem (5 verdedigers, 5 aanvallers) en dergelijke.

Aangezien het nog wachten is op de ontknoping van de huidige periode, is er hierover nog geen afgerond tijdvak. Wel hangen er al ploegfoto's verwijzend naar de titel in 1B en de bekerwinst. Bij de redding is er uiteraard ook aandacht voor de rol van Uytterhoeven zelf.

"Die foto van mezelf? Die mens zag er vroeger beter uit", grapt Uytterhoeven op zijn gekende humoristische wijze. Voor wie een thuiswedstrijd van KV Mechelen bijwoont in het AFAS-stadion, is er voortaan dus een extraatje die de gelegenheid biedt om de geschiedenis in te duiken.