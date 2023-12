Zorgen bij Vrancken? Duidelijkheid over afwezigen tegen zwart bekerbeest bij KRC Genk

KRC Genk heeft geen goede herinneringen aan KV Oostende in de Croky Cup. Tijd om daar verandering in te brengen.

In de voorbije tien jaar werd KRC Genk in de Croky Cup twee keer uitgeschakeld door KV Oostende. Al liggen de kaarten, met een tegenstander die op het randje van het faillissement balanceert, op dit moment wel anders.

Bij Genk loopt het voetballend dik ok, maar de resultaten blijven uit. Na de nederlaag tegen Standard, de moeilijke Europese wedstrijd en het late gelijkspel tegen KAA Gent is het in de hoofdjes niet gemakkelijk.

“We moeten woensdag met dezelfde passie spelen. De beker is heel belangrijk voor KRC Genk en je weet dat dit een linke verplaatsing is. Iedere ploeg heeft al wel eens een heel lastige avond beleefd op Oostende”, vertelt Wouter Vrancken aan Het Belang van Limburg.

Vrancken kan roteren, maar heeft wel goed nieuws over de geblesseerden. “Iedereen is klaar om te spelen”, aldus Vrancken. “Dat toonden de spelers, die niet of slechts kort in actie kwamen tegen Gent maandag op training.”

Van Crombrugge staat alvast onder de lat. “Hij is weer fit en we hebben de afspraak gemaakt dat Hendrik de nummer 1 is tijdens de bekercampagne. Net zoals Vandevoordt eerste doelman is in de competitie. Zolang ze dat met prestaties afdwingen, natuurlijk. We geven niet zo maar cadeaus weg.”