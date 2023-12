🎥 Ismael Saibari, PSV, wil de nieuwe Moussa Dembele worden

Landgenoten bij PSV. Het is bijna altijd een geslaagd huwelijk. Zo wil Ismael Saibari Moussa Dembele achterna met een fantastische dribbel.

Moussa Dembele

Eén van de meest memorabele momenten van Moussa Dembele was zijn dribbel bij AZ Alkmaar in de Nederlandse Eredivisie. Hij bleef dribbelen en schoot toen prachtig de bal in doel.

Op dat moment speelde hij nog meer als aanvallende middenvelder. Nadien bij Tottenham en Fulham werd hij vooral een controlerende middenvelder.

De Belgisch-Marokkaanse aanvallende middenvelder probeerde iets gelijkaardig bij PSV in de wedstrijd tegen Heerenveen. Alleen moet hij nog iets meer tijd steken in zijn afwerking.