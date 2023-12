Antwerp heeft er een nieuw koningsduo bij om vol voor een nieuwe titel te gaan

Door de wissels van Mark Van Bommel stonden er bij een 0-2 achterstand ineens drie koningskoppels op het veld bij Antwerp. Twee koppels zijn een vaste waarde en het derde is nu gevonden.

Achteraan beschikt Mark Van Bommel over een koningsduo. Alderweireld met zijn ervaring en de rust zelve. Dan naast hem Coulibaly die uitblinkt in technisch vermogen gekoppeld aan kracht.

Menig aanvallers hebben in de Jupiler Pro League al hun tanden op stukgebeten dit seizoen.

In de winter van 2022 werden beide aan elkaar gekoppeld en ze werden onafscheidelijk centraal op het middenveld. Ondertussen wonnen dit duo al drie prijzen (Jupiler Pro League, Croky Cup en Supercup) met elkaar.

Een memorabel moment was dat beide werden opgeroepen voor de Rode Duivels en hun debuut mochten maken. Omwille van een blessure van Keita was het duo even losgekoppeld van elkaar. Tegen Sporting Charleroi lieten ze echter zien dat ze één van de beste centrale duo's op het middenveld in België zijn.

Sinds vorig jaar zorgt Vincent Janssen voor een heel deel van de doelpunten bij Antwerp. Deze zomer kreeg hij gezelschap van de toen nog 16-jarige George Ilenikhena. De jonge Franse aanvaller liet al op regelmatige basis zien dat hij over uitzonderlijk talent beschikt.

Woensdagavond werd bij een 0-2 achterstond beide aan elkaar gekoppeld om oorlog te maken in de verdediging van Sporting Charleroi. Beiden stelden niet teleur en vonden vlot de netten.

Zo heeft Mark Van Bommel nu in elke linie een koningsduo om de titelstrijd aan te gaan.