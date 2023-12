Eddy Snelders reageert meteen na arrestatie voor zedenfeiten en doet onthulling

Eddy Snelders werd afgelopen weekend gearresteerd op verdenking van zedenfeiten. De voetbalcommentator wordt verdacht van exhibitionisme.

Geen Eddy Snelders als commentator bij een voetbalwedstrijd afgelopen weekend. Na zijn arrestatie werd Snelders op non-actief gezet bij VRT en Play-Sports.

"Toen de politie arriveerde, wist ik waarover het zou gaan", begint Snelders bij Het Laatste Nieuws. "Ontkennen had geen zin. Dat was ik zeker niet van plan. Ik erken dat wat ik deed, fout was."

De commentator onthulde dat het al langer een probleem was. "Het is niet zo dat ik een oogje had op die buurvrouw of haar bewust wou viseren. Het is een problematiek waar ik al mijn hele leven moeite mee heb. Sinds de laatste feiten ruim een jaar geleden besefte ik dat ik moest geholpen worden."

De ex-profvoetballer betaalde een afkoopsom van zo'n 5.000 euro zodat zijn buurvrouw niet naar de politie zou gaan. Dit bedrag werd teruggestort. De buurvrouw diende later, in september 2023, een klacht in bij de politie.