Venijn zit in de staart: leider Union SG met héél veel moeite in de Beker van België

In de Beker van België waren we deze midweek klaar voor de achtste finales. Ook leider Union SG kwam in actie, donderdagavond op bezoek bij SK Beveren. En dat leverde een prangertje op, want de Brusselaars hadden het niet onder de markt.

Union SG trok naar SK Beveren, dat momenteel in de tweede klasse van het Belgisch voetbal speelt. Toch was het verschil in de achtste finale van de Beker van België bijzonder klein. Meer zelfs: de Waaslanders waren doorheen de wedstrijd zelfs baas. Ze kregen zelfs de beste kansen. Goduine Koyalipou maakte indruk en zag een omhaal op de paal uit elkaar spatten. Union SG kon daar eigenlijk heel weinig tegenoverstellen. Het werd achteruitgedrukt en moest dus af en toe zelfs opletten dat het niet op achterstand kwam. Geluk in slot van de wedstrijd voor Union SG Pas in de absolute slotfase konden de Brusselaars met het nodige geluk alsnog afstand nemen en zo verlengingen vermijden. Op een voorzet van François werkte Bateau de bal ongelukkig in eigen doel en twee minuten later week een vrije trap van Amoura af in de muur en zo 0-2. Union SG zo alsnog de trommels in van de kwartfinales van de Croky Cup. Het mag nog steeds dromen van de dubbel zoals Antwerp vorig seizoen.