De Boeck wou gaan shoppen bij Antwerp voor versterking: mogelijk ligt dat scenario zelfs nog op tafel

Glen De Boeck zag zijn ontslag niet aankomen. De na twee maanden ontslagen trainer van KV Kortrijk wou zich tijdens de wintermercato gevoelig versterken om de degradatie te ontlopen. En daarvoor had hij al één speler in het bijzonder in het vizier.

De Boeck had ook wel gezien wat er bij KV Kortrijk ontbrak. Door de blessure van Thierry Ambrose was er geen slagkracht in de zestien. Dat werd nog maar eens duidelijk in de bekeruitschakeling door RWDM. Eerste prioriteit: een spits.

En daarvoor was hij uitgekomen bij Michael Frey. De Zwitserse spits zit te verkommeren in de B-kern van Antwerp en heeft daar geen uitzicht op speelminuten. The Great Old wil hem graag van de hand doen en De Boeck zag in hem een opportuniteit.

Maar mogelijk is hij nog steeds een optie. Frey heeft zich fit gehouden gedurende de hele periode bij The Great Old. Hij zou kunnen wegen in de zestien en een uitleenbeurt van een half seizoen zou hem weer op de kaart kunnen zetten. Maar of het nog op tijd is...