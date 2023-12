Ronny Deila komt met antwoord op kritiek van voorbije weken

Alles lijkt goed te gaan voor Ronny Deila bij Club Brugge. De Noorse coach heeft nu 8 van zijn laatste 10 wedstrijden gewonnen.

Kritiek is ver te zoeken voor Ronny Deila. Na de kwalificatie voor de volgende ronde van de Conference League is de coach van Club Brugge erin geslaagd om de zaken in de competitie om te draaien door zijn laatste twee wedstrijden te winnen.

De 4-0 overwinning van woensdag op Zulte-Waregem in de Belgische beker bevestigde de goede vorm van Club Brugge. "Ook nu hoeft het niet over mij te gaan", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Deila heeft Club terug op de rails gekregen. Hij waarschuwt de concurrentie. "We worden steeds beter. We willen ons momentum behouden."

"Meestal gaat het over de coach als het goed gaat. Dat mag nu niet het geval zijn, want dan zal dit als een boemerang terugkeren in ons gezicht. We staan er allen samen in - dat heeft de groep intussen begrepen. Niets is zo slecht als het lijkt, maar niets is ook zo goed als het lijkt. We moeten blijven doorgaan", besluit Deila.