Strafschopdoelpunt beslist Limburgse derby in de Challenger Pro League

Jong Genk nam het vrijdagavond op tegen Patro Eisden Maasmechelen in de Challenger Pro League. De troepen van Stijn Stijnen namen de drie punten mee naar huis.

Een nieuwe Limburgse derby was het. Dit een paar weken na Lommel-Patro Eisden waar veel om te doen was. Toen wonnen de bezoekers met 1-2.

Ook deze derby won de club uit Maasmechelen. Een doelpunt uit strafschop van Kevin Kis in de 43e minuut was voldoende om de overwinning over de streep te trekken.

Jong Genk had enorm veel balbezit deze partij, maar echte kansen bleven uit. Patro Eisden klimt door deze overwinning naar een voorlopige derde plaats met 25 punten. De beloftenploeg van Genk blijft het moeilijk hebben en staat nog steeds 13e met 15 punten.