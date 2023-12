Reactie Een verdiende overwinning voor Antwerp maar weer onnodig lastig: "Er gebeurt iets ongrijpbaar"

The only way is up voor Antwerp. Na een nieuwe zege in de competitie staat de Great Old op een virtuele derde plaats en lijkt de trein nu echt wel vertrokken te zijn.

Onnodig lastig Meteen na de interlandbreak begon Antwerp met een wankel 1-1 gelijkspel op het veld van STVV maar ondertussen heeft Antwerp wel 13/15 in de competitie. Ondertussen kwalificeerde het zich ook voor de kwartfinale van de beker van België. Maar net zoals in die achtste finale tegen Charleroi en op de vorige speeldag tegen OH Leuven, maakte Antwerp het zichzelf weer knap lastig op het veld van Cercle Brugge. "0-3 voor bij rust" "Nochtans speelden we dominant en goed voetbal", vertelde trainer Mark Van Bommel achteraf. "We winnen een topwedstrijd op een manier dat we graag zien. Na één helft konden of moesten we al 0-2 of 0-3 voor staan", aldus Van Bommel. "Het is dan de kwaliteit van Cercle om niet op te geven maar we maken het vooral onszelf heel lastig tegen een moeilijke tegenstander", ging hij verder. Volgens Vincent Janssen liet Antwerp het na om op dezelfde manier verder te doen. "In deze wedstrijden is dat belangrijk om vooruit te blijven gaan", zei de spits achteraf bij Eleven. © photonews "Iets ongrijpbaar" Mark Van Bommel denkt eerder aan een andere verklaring. "Er is vaak één momentje waardoor het helemaal kantelt. Dat is iets ongrijpbaar en kan zelfs een inworp zijn die verkeerd valt, waarna het publiek zich erachter zet en het momentum verandert." "Nu moeten we nog groeien in dat eerder afstand nemen van de tegenstander. Vandaag hadden we wel 5 of 6 echt goede kansen", besloot de Nederlander.