Eerste opvolger van Vincent Mannaert bij Club Brugge is bekend

Vincent Mannaert besloot een paar weken geleden om te stoppen als CEO van Club Brugge. Hij blijft nog wel tot aan het einde van het seizoen actief, mede om een opvolger te zoeken.

En die zouden ze nu gevonden hebben. De opvolger van Mannaert moet John De Jong worden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De gesprekken zouden 'quasi afgerond' zijn.

De Jong stapte in september 2022 op bij PSV. De Jong zou als Sportief Directeur overkomen. Op een nieuwe CEO moeten we dus nog even wachten.

Blauw-zwart zoekt twee opvolgers voor Mannaert, en niet eentje. Hij zal de functie van 'CEO Sports' krijgen. De club heeft nog niet officieel bevestigd, maar de gesprkken worden volgens HLN afgerond.