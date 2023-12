Glen De Boeck kreeg opvallend berichtje uit Genk na zijn ontslag bij KV Kortrijk

Glen De Boeck werd deze week ontslagen bij KV Kortrijk. Hij was er amper twee maanden aan de slag als trainer.

Slechts negen wedstrijden is Glen De Boeck trainer geweest nadat hij Edward Still opvolgde als trainer van KV Kortrijk. De bekernederlaag lijkt hem fataal geworden, al komt er vanuit de bestuurskamers van de club geen uitleg.

De Boeck kon zijn oren niet geloven toen hij ontslagen werd. “Straf, hé. Ik vraag me af of ‘ze’ nog in de spiegel kunnen kijken”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik heb hier 7 dagen op 7 gewerkt, vaak ’s nachts nauwelijks een paar uren geslapen. Maar de problemen raakten maar niet opgelost. Koud water in de douches… Niets aan gedaan! Enzovoort. En dan word ík op straat gezet?”

De Boeck kreeg meteen de nodige reacties, in de eerste plaats van de spelers, maar ook een opvallend berichtje uit Genk. “Ik kan alleen maar zeggen dat er spelers wenend in mijn armen vielen. En dat ik al een berichtje kreeg van Dimitri De Condé: ‘Hoe is dat toch mogelijk?’”, vertelt De Boeck nog.