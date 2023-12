Hans Vanaken constateert nog iets bij Club Brugge: "Was misschien eens nodig"

Club Brugge kan opnieuw een reeks neerzetten. Nu al zes wedstrijden zonder tegendoelpunt en ook met meer concurrentie.

Club Brugge won vorige zondag met 2-0 van Standard, maar toch stelde Ronny Deila afgelopen woensdag bijna een volledig andere ploeg op voor de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem.

Met Mignolet, Thiago, Vanaken en Mechele stonden maar vier dezelfde namen aan de aftrap van de tweede wedstrijden. Tegen Essevee kregen onder meer Skoras, Balanta, Ordonez, Odoi en Meijer nog eens hun kans.

Grotere concurrentie

Maar Club won dus met 4-0, dankzij twee keer twee goals van Skov Olsen en Thiago. Toen het 4-0 stond, kon Ronny Deila ook nog Ferran Jutgla en Antonio Nusa inbrengen. Veel luxe dus momenteel.

"We hebben veel kwaliteiten en veel verschillende types dat we ons wat kunnen aanpassen aan de tegenstander of wat het beste past voor die tegenstander", zei kapitein Hans Vanaken.

"Het is alleen maar goed om elkaar scherp te houden en dat is misschien ook eens nodig om het beste in elkaar naar boven te halen. Concurrentie is goed om jezelf te blijven verbeteren en ook je plaats af te blijven dwingen."