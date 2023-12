Muslic verstopt zich niet achter scheidsrechter Verboomen in verklaring voor nederlaag tegen Antwerp

Geen stunt of overwinning voor Cercle Brugge tegen Antwerp. De vereniging ging met 1-3 ten onder. Achteraf zocht trainer Miron Muslic naar verklaringen voor de nederlaag.

Hoewel veel supporters online vooral de schuld staken op scheidsrechter Nathan Verboomen, wou Miron Muslic daar niet in meegaan. "Het was een verdiende zege voor Antwerp", opende hij meteen eerlijk op de persconferentie.

"We hebben vandaag 60 minuten weggegegooid en speelden zonder mentaliteit in vechtlust. Pas na de 0-2 konden we pas een Cercle zien dat aan het vechten was waarvoor Cercle staat", is hij streng voor zijn spelers.

Momentum

Ondanks een slap eerste uur knokte Cercle Brugge zich wel opnieuw in de partij dankzij de aansluitingstreffer van Denkey. Daarna werden het nog 20 spannende minuten. "Het momenten lag helemaal bij ons", ging Muslic verder. "En we kunnen zelfs nog een tweede maken."

"Maar dit mag niet meer gebeuren, zo'n lange periode niet thuis geven. Dit nemen we zeker mee naar de komende weken. Vandaag moesten we beter met onze kansen omspringen in het laatste kwart van de wedstrijd maar aan de andere kant gaven we ook te makkelijk ruimte weg", luidde de analye van de Oostenrijkse trainer.