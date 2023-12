OH Leuven-coach Oscar Garcia laat zich uit over kunstgras op Stayen

OH Leuven neemt het zaterdag op tegen STVV. Door de winst van Westerlo op vrijdag willen de Leuvenaars maar al te graag punten pakken, al zal dat heel moeilijk worden.

Er kwam de laatste weken heel wat commentaar op het feit dat STVV op kunstgras speelt, als enige club in de Belgische competitie. OHL-coach Oscar Garcia bereidt zich er liever op voor, want gespeeld worden moet toch.

"We trainen de dagen ervoor ook op kunstgras, omdat de snelheid van de bal niet hetzelfde is. Je moet de controles, passing en ook de schoten nog beter verzorgen", vertelde hij tegen de eigen clubmedia.

Hij weet dat STVV op het veld mag spelen, hij maakt er dan ook geen probleem van. "We moeten ons aanpassen aan de regels. Ze mogen op zo'n veld spelen, dus wij moeten ons aanpassen. Zo eenvoudig is het."

"STVV heeft een goede ploeg. Ze zijn op elkaar ingespeeld en je ziet dat ze al een tijdje met hun coach werken. Je kunt voelen dat de spelers altijd weten wat ze moeten doen, vooral met de bal", besluit Garcia.

OH Leuven staat momenteel voorlaatste in de stand met 12 punten, dat is er eentje meer dan hekkensluiter KV Kortrijk. Sint-Truiden staat achtste en naderde al op drie punten van de top zes.