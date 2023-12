STVV geraakt niet voorbij tienkoppig Leuven: "We hadden drie, vier of vijf doelpunten meer moeten maken"

STVV speelde zaterdagavond 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Een gelijkspel dat voor STVV meer als een verlies aanvoelde. De Limburgers speelden meer dan een uur lang tegen 10 Leuvenaars.

STVV speelde zeker geen slechte wedstrijd. Het enige wat ontbrak was een doelpunt meer. Dat weet ook Rein Van Helden. "Ik denk dat we zeker geen slechte wedstrijd spelen. We weten allemaal waar het aan ligt. We hadden vandaag drie, vier of vijf doelpunten kunnen en moeten maken."

De man van de wedstrijd was ongetwijfeld Leuvense doelman Tobe Leysen. Hij bleef maar ballen stoppen. "Tobe is een goede vriend van mij. Hij heeft wel een patat van een wedstrijd gekeept. Dat mag ook gezegd worden. Ik gun het hem wel, maar liever niet tegen ons", gaat Van Helden verder.

STVV was uit op een revanche, maar die kregen ze uiteindelijk niet. "We waren gebrand op een revanche. Het was niet alleen 4-0 in Leuven, ook hoe ze daar de laatste minuten een beetje hebben gespeeld met ons."