Beerschot komt met ongezien statement op sociale media na verlies tegen Deinze: "9 tegen 12 was te veel"

Zondagmiddag stond er een topper op het programma in de Challenger Pro League. Beerschot nam het op tegen Deinze in een wedstrijd die volledig ontaardde.

Beerschot kon zondagmiddag thuis niet winnen van Deinze. De wedstrijd eindigde in een 1-2 overwinning voor Deinze. Beerschot kwam na vijftig minuten nog wel op voorsprong na een doelpunt van Reyners maar Deinze zorgde voor de ommekeer.

De wedstrijd ontaardde volledig en ook de scheidsrechter leek de wedstrijd niet in de hand te hebben. In totaal trok scheidsrechter Quentin Pirard maar liefst acht rode kaarten!

Na het duel tegen Deinze was het ongenoegen groot in Beerschot. Op X reageerde de Antwerpse club zeer kritisch op de prestatie van de scheidsrechter. "Gestreden, gestoempt, alles gegeven. Maar met 9 tegen 12 was te veel."