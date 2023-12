Een zegen of een vloek? Ronny Deila schat het in bij Club Brugge

Ronny Deila lijkt de trein bij Club Brugge eindelijk op de rails te hebben. Al kan er nu ook wel eens een ander probleem opduiken.

Club Brugge had tijd nodig om zich aan te passen aan het spel van de nieuwe trainer. Zo verwoordt Ronny Deila het zelf. “Dat is een normaal proces, volgens mij”, klinkt het bij de Noor in Het Nieuwsblad.

“Je moet bouwen aan een relatie met je spelers en af en toe de confrontatie aangaan. Momenteel zijn we beter gebalanceerd, ook ons aanvalsspel gaat in stijgende lijn. En belangrijk: we zijn zo goed als blessurevrij. Dat scherpt de concurrentie aan.”

Offensief is er veel weelde, want enkel Sabbe is nog out. Een zegen, maar dat kan ook een vloek worden voor het team.

“Ik zei het vandaag nog tegen mijn groep: momenteel kan ik iedereen in de basis droppen. Het gaat nu niet over goed of beter, maar over het beste team om de tegenstander te bekampen. Ik ben erg gelukkig met onze situatie nu. Nusa, Meijer, Nielsen, Jutgla: ik noem er maar enkelen. Ze zijn allemaal op de sukkel geweest, maar raken stilaan weer op niveau.”