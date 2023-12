VAR zorgt voor consternatie, Club Brugge duidelijk over scheidsrechterlijke beslissingen: "Lijn moet schuin geverfd zijn"

Club Brugge heeft wel wat om over te klagen. Een beslissing van de VAR zorgt voor consternatie: een doelpunt van Thiago werd afgekeurd, maar op de beelden lijkt de Braziliaan geen buitenspel te staan.

"Op de beelden die ik gezien heb, staat Thiago on side", zegt Ronny Deila. "Als je deze dingen niet kan vertrouwen, dan heb je een probleem. Er is niet veel dat de ref daar aan kan doen. Het is aan de VAR om de buitenspellijn te trekken, dat kunnen de refs ook niet zien."

Al wilde de Noor ook niet te ver gaan in zijn beslissing. "Maar misschien vergis ik mij. Als dat zo is, was het niet goed genoeg." Wat vond Mignolet van het discutabel verdict? "Ik weet niet of het 'discutabel' is. Of de lijn van vijf meter moet schuin geverfd zijn. Zoals ik het zie, is dat een geldig doelpunt."

© photonews

"Walsh staat met zijn voet achter Thiago, zo zie ik het. We hebben genoeg gedaan om te winnen, maar ook in het huidig VAR-tijdperk moet je accepteren dat het soms niet zo is", concludeert de doelman van blauw-zwart. "Er staat geen lijn, dat is een probleem. Ik denk dat het geen buitenspel was", deelt ook Jorne Spileers zijn mening.

"Dat hoorde ik ook al van op de bank roepen. Als ik de beelden bekijk, is het sowieso geen buitenspel." Bij het afgekeurde doelpunt van Vanaken was er ook al twijfel of de bal wel over de doellijn was. "Ik denk dat de bal buiten was, aan de reactie van Casper Nielsen te zien", had Spileers minder problemen met die fase.

🖥️ | Het tweede afgekeurde doelpunt van @ClubBrugge : 👇 #KVMCLU pic.twitter.com/Fvrsb3G0pC — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 10, 2023

En dan was er nog het moment vlak voor rust, waarbij er contact was tussen Tajon Buchanan en een Mechelse verdediger. Daar stonden ze bij Brugge niet al te veel stil. "Daar is het aan de rust helemaal niet over gegaan, het ging enkel over wat beter moest."