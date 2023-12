Club Brugge geeft toestemming aan reeksgenoot voor overleg met De Mil: "Erg positief gesprek"

Rik De Mil is de voorbije dagen in beeld om T1 te worden in de Jupiler Pro League. Zowel Westerlo als KV Kortrijk hebben hem op hun shortlist staan.

Rik De Mil was vorig seizoen na het ontslag van Scott Parker tot het einde van het seizoen hoofdtrainer van Club Brugge. De Mil moest daarna wel plaatsmaken voor Ronny Deila die overkwam van Standard. De Mil stak zijn ambities om hoofdtrainer te worden echter nooit onder stoelen of banken. De voorbije dagen dook zijn naam zowel bij Westerlo als KV Kortrijk op, waar respectievelijk Jonas De Roeck en Glen De Boeck ontslagen werden. Bij Westerlo viel de naam van Thelin al. Hij was vorige week te gast bij Westerlo en leek ook in pole position te liggen voor de job. Westerlo vroeg en kreeg de toestemming van Club Brugge om met Rik De Mil in gesprek te gaan. Dat is gebeurd en volgens Het Nieuwsblad liep het gesprek bijzonder positief. Het is aan Westerlo om de knoop door te hakken. Het zou wel eens goed kunnen dat De Mil eerstdaags voorgesteld wordt als hoofdtrainer.