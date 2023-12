En nu Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat hem wekenlang in de steek

Dries Mertens en Kat Kerkhofs zijn een onafscheidelijk duo. Maar voor een televisieprogramma moet dat even wijken.

Play4 maakte de laatste twee kandidaten bekend voor het programma ‘Over de Oceaan’. Het zijn viroloog Steven Van Gucht en presentatrice Kat Kerkhofs.

De twee doen mee aan het derde seizoen van het programma, samen met Celine Van Ouytsel, Jeroom Snelders, Clara Cleymans en Riadh Bahri.

Dat Kerkhofs erbij zou zijn was al een tijdje min of meer duidelijk voor haar fans. Ze postte onlangs foto’s van Lanzarote op haar sociale media, zogezegd voor een kleine vakantie. Lanzarote is de vertrekplaats van het programma.

Het Nieuwsblad ziet alvast een ‘link’ om Kerkhofs aan het programma te laten meedoen, al moet je wel heel veel verbeelding hebben.

“Net als haar medereizigers heeft Kerkhofs nul zeilervaring, maar ze is op z'n minst vertrouwd met de zee: zowel Napels, waar Dries Mertens bijna tien jaar voetbalde, als hun huidige woonplaats Istanbul zijn kuststeden. Al koop je daar op een zeilschip uiteraard niks mee.”