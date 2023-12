📷 Here we go! Nieuw trainersontslag in het Belgische profvoetbal

KV Oostende neemt met onmiddellijke ingang afscheid van trainer Stijn Vreven. De leiding wordt nu tijdelijk in handen gegeven van assistenten Kurt Bataille en Michiel Jonckheere.

Geen Vreven meer bij de kustploeg. De assistenten nemen de leiding over. Zij bereiden vanaf maandag de competitiewedstrijd tegen RSCA Futures voor.

“Allereerst wil ik Stijn Vreven oprecht bedanken voor zijn inzet. Aan zijn werkethiek lag het dan ook zeker niet want hij was van ’s morgens vroeg tot ’s avonds aanwezig op de club. Alleen moeten we concluderen dat de mayonaise helaas te weinig pakte”, zegt Sportief Manager Nils Vanneste op de website van de club.

“Stijn staat bekend om zijn geestdrift en winnaarsmentaliteit maar dat zagen we niet altijd evenveel terug op het veld. Toch wil ik de schuld daarvoor niet louter bij Stijn leggen, de spelers moeten ook in de spiegel kijken en beseffen dat het beter moet. Ik ben er wél van overtuigd dat we met dit spelerspotentieel beter moeten kunnen. Daarom vond ik het ook tijd om in te grijpen.”

“Ik hoop dat Kurt Bataille en Michiel Jonckheere in eerste instantie het plezier en de grinta er weer kunnen inkrijgen. Ze hebben het voordeel dat ze de groep én de club kennen en ook in het verleden al nauw samenwerkten met verscheidene spelers bij ons U21-team. Beiden zijn ook echte KVO-mannen die zich de mindere prestaties persoonlijk aantrekken.”

“Zij weten meer dan wie ook wat de KVO-mentaliteit inhoudt en ze zullen er alles aan doen om het tij te doen keren. Al is het, zoals ik al zei, ook aan de spelers om nu op te staan en te tonen dat ze als één groep aan hetzelfde zeel trekken”, besluit Vanneste.