Avondje Champions League: ultieme afgang voor Manchester United, Belg doet de netten trillen voor Lampenclub

In de Champions League staan deze week de laatste wedstrijden uit de groepsfase op het programma. Op dinsdagavond kregen we een aantal interessante matchen op ons bord. Met de dramatische uitschakeling van Manchester United.

Groep A

Manchester United moest tegen het al geplaatste Bayern München winnen om nog te hopen op een Europese overwintering in de Champions League. Ook de derde plaats was nog een mogelijkheid als er een winnaar was in Kopenhagen - Galatasaray.

Maar The Mancunians gingen in eigen huis onderuit. Coman bezegelde het lot van Man U in de tweede helft. Kopenhagen is de verrassende tweede in de groep, door met 1-0 te winnen van Galatasaray. Voor Manchester United is er zelfs geen opvangnet in de Europa League, dat ticket gaat naar Turkije.

Groep B

PSV en Arsenal speelden tegen elkaar een galaduel. Nketiah bracht de bezoekers op voorsprong, via onze landgenoot Yorbe Vertessen werd het alsnog 1-1. Beide teams mogen naar de achtste finales in de Champions League.

© photonews

Sevilla kon nog de derde plaats grijpen, maar moest dan winnen op bezoek bij Lens. Dat gebeurde niet: de Noord-Fransen wonnen met 2-1 en mogen zo naar de Europa League.

Groep C

In groep C was al langer beslist dat Real Madrid de groepswinst zou pakken en Napoli tweede zou worden. De Napolitanen wonnen in eigen huis met 2-0 van Sporting Braga, dat derde wordt in de groep en naar de Europa League mag.

Union Berlin begon weliswaar goed in eigen huis tegen Real Madrid, maar ging finaal met 2-3 onderuit en is daardoor vierde en laatste.

Groep D

Internazionale kon in eigen huis de groepswinst nog pakken, maar moest dan winnen van Real Sociedad. Het raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel en wordt zo tweede na de Spanjaarden. Benfica werd nipt derde door een 1-3 overwinning bij Salzburg.