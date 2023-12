Fabrizio Romano komt met transferupdate over Lukaku en vooral Chelsea speelt een heel grote rol in het nieuwtje

Romelu Lukaku bloeit dezer dagen opnieuw open bij AS Roma. Desalniettemin verwachten we ons komende zomer opnieuw aan een transfersoap met de Rode Duivel in de hoofdrol. Maar hoe zit de vork momenteel in de steel?

Eigenlijk is de situatie simpel: AS Roma zal deze zomer de centen bijeen moeten harken om Romelu Lukaku definitief in Rome te houden. Daarnaast is Newcastle United nog steeds geïnteresseerd en hopen de Saoedische topclubs op een kans om met Big Rom te praten.

Alles ligt echter in handen van Chelsea FC. Zijn The Blues alsnog bereid om over het prijskaartje te praten? Of misschien nog verrassender: heeft een Lukaku in deze vorm alsnog een toekomst op Stamford Bridge.

Lukaku? Wie?

Fabrizio Romano weet het antwoord. En het is duidelijk: nee. Meer zelfs: voor Chelsea bestaat de Rode Duivel zelfs niet meer. Lukaku is louter een profiel waarvoor de Londenaren op het einde van het seizoen nog geld zullen ontvangen. Verder: geen interesse.