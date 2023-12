Ronny Deila waarschuwt zijn spelers: "Dat is het laatste wat we mogen doen"

Club Brugge speelt donderdag tegen FK Bodø/Glimt zijn laatste Conference League-groepsduel. Club is al zeker van een Europese winter in de competitie.

Club Brugge kan zich tegen Bodø/Glimt verzekeren van groepswinst. Maar bij blauw-zwart wordt er toch vooral gedacht aan zondag. Dan komt KAA Gent op bezoek.

"Net dat is gevaarlijk", weet Ronny Deila te vertellen volgens Het Laatste Nieuws. "Mijn ervaring leert dat je enkel met de volgende match mag bezig zijn. Als je begint na te denken, dan loopt het fout. Het is het laatste wat we mogen doen."

"Morgen gaan we voluit in de hoop vertrouwen op te doen voor zondag. Als er één iets is wat ik bewonder aan mijn team, dan is het hoe ze omgaan met die vele matchen. Het is mooi om te zien. Een cultuur waar velen van kunnen leren", besluit de Club Brugge-coach.