Belgische arbitrage komt steeds meer onder druk en dat brengt gevolgen met zich mee: 'Eerste kop zal rollen'

De KBVB kondigde donderdag aan dat er een nieuwe CEO is gevonden. Piet Vandendriessche zal vanaf half januari overnemen van CEO ad interim Manu Leroy.

Als leider heeft Vandendriessche al de nodige ervaring. Perfect om bij de voetbalbond wat relaties te versterken. De KBVB gaf al mee waar de nieuwe CEO aan zal beginnen werken.

"Piet krijgt nu de taak om op een open en transparante manier de KBVB te leiden en een duurzame relatie op te bouwen met onze stakeholders. Hij zal de digitale innovatie in goeie banen leiden en onze strijd tegen racisme en discriminatie in en rond de voetbalvelden verderzetten. De nieuwe CEO zal ook onze maatschappelijke rol verder en duurzaam versterken door een sportief verhaal te schrijven met mooie resultaten", klonk het bij Pascale Van Damme, voorzitter van de KBVB via de officiële kanalen.

Maar een andere zaak die zeker en vast besproken zal worden is de arbitrage. De voorbije maanden maakten verschillende scheidsrechters, en de VAR, geen al te beste indruk in onze competitie. Afgelopen weekend werd er nog een duidelijk doelpunt van Club Brugge afgekeurd voor offside in de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Volgens Het Nieuwsblad zal de Fransman Bertrand Layec, die nu technisch directeur van het Referee Department is, zijn contract niet zien verlengd worden. De krant meldt dat de zoektocht naar een nieuwe technische directeur zal worden ingezet onder Vandendriessche.