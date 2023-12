Hans Vanaken blijft kritisch ondanks kwalificatie voor 1/8e finale: "Dat blijven werkpunten"

Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen tegen het Noorse Bodo/Glimt. Het won met 3-1 en is zo zeker van de 1/8e finale van de Conference League.

In het begin van de tweede helft werd Club Brugge even opgeschrikt door een gelijkmaker van Bodo/Glimt, maar Thiago zette Club binnen de minuut al weer op voorsprong. Het was de enige valse noot voor Club Brugge.

Werkpunt

De groepszege en de kwalificatie voor de 1/8e finale kwam eigenlijk nooit echt in het gevaar voor Club. "Dat was ook het doel van vandaag", zei kapitein Hans Vanaken achteraf. Al zag hij ook nog een ander minpuntje.

"Maar het voetbal kan op sommigen momenten gewoon nog beter. Na de 2-1 werden we iets te onzuiver in balbezit en benutten we iets te weinig de ruimtes om het af te maken. Dat zijn werkpunten", zei de kapitein nog.

"Al kunnen we wel tevreden zijn over hoe we die wedstrijden aanvatten en kansen creëren, alleen moeten we dat nu 90 minuten kunnen brengen." Aan Club om dat zondag thuis tegen KAA Gent te bewijzen.