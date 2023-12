Monstersom voor Arthur Vermeeren is bijlange geen utopie, Antwerp kan vragen wat het wil

'Man van de Match' tegen Barcelona. U mag er zeker van zijn dat het de wereld zal rondgaan de komende dagen. Al hoefden de Europese topclubs niet meer op de hoogte gebracht worden van het bestaan van de 18-jarige middenvelder van Antwerp. De man die hen onafhankelijk gaat maken van Paul Gheysens.

Bij The Great Old moeten ze ervan genieten nu Vermeeren nog op de Bosuil te zien is, want lang zal het niet meer duren. De signalen daarvoor zijn overweldigend en als zelfs Mark van Bommel en CEO Sven Jaecques vrezen dat hij al in januari onhoudbaar zal worden...

Europese topclubs tegen elkaar uitspelen

Vermeeren heeft meer dan zijn visitekaartje afgegeven. Weinig 18-jarigen maken zo'n indruk in hun eerste jaar als basisspeler. Vermeeren werd door Van Bommel noodgedwongen voor de leeuwen geworpen, maar toen al had de Nederlander door dat hij met een exceptioneel talent te maken had.

Als zelf een voormalige middenvelder kon hij zijn kwaliteiten als de beste beoordelen. En die zijn in een jaar tijd nog geëvolueerd. In sneltempo zelfs. Vermeeren is op dit moment de beste speler die The Great Old in zijn rangen heeft rondlopen.

Zijn waarde op Transfermarkt staat op 25 miljoen euro, maar in de bestuurskamers denken ze er zelfs niet aan om hem voor dat bedrag te verkopen. Hij vertegenwoordigt hét kapitaal van de club. Een bedrag van om en bij de 40 miljoen is geen utopie als je weet dat ze de grootste clubs ter wereld tegen elkaar kunnen uitspelen.

Barcelona, Borussia, een hele rist Engelse en Italiaanse topclubs... Allemaal stuurden ze scouts die met een enorm positief rapport terugkeerden. Het transferrecord van Charles De Ketelaere, die voor 36 miljoen naar AC Milan vertrok, lijkt gebroken te gaan worden.

Opwaardering van alle Belgische talenten

Meer dan 40 miljoen, een monstersom voor een speler uit de Belgische competitie, zou het doel zijn. Het zou Antwerp heel wat minder afhankelijk maken van de portefeuille van Paul Gheysens, die al meer dan 80 miljoen in de club pompte.

Als die saga rond Tribune 2 dan ook nog eens in orde zou komen, is Antwerp voor vele jaren vertrokken. En voor de Belgische competitie zou zo'n tweede hoge transfersom een boost betekenen. Ajax heeft in Nederland al vele jaren spelers voor tientallen miljoenen verkocht en daar profiteerden de andere clubs ook van.

De andere topclubs zullen het dan ook graag zien gebeuren. Het betekent een opwaardering van hun jonge talenten ook...