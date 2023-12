OFFICIEEL: KBVB maakt nieuwe CEO bekend

Piet Vandendriessche zal de nieuwe CEO worden van de KBVB. Dat kondigde de Belgische Voetbalbond zelf aan via zijn officiële kanalen. Vanaf 16 januari zal Vandendriessche de KBVB beginnen leiden.

Peter Bossaert werd begin 2023 ontslagen als CEO. Manu Leroy nam het even over als interim-CEO. Maar Leroy, die zelf kandidaat was, heeft het dus niet gehaald. Ook Peter Willems en Philippe Rosier grepen naast de positie.

"Piet krijgt nu de taak om op een open en transparante manier de KBVB te leiden en een duurzame relatie op te bouwen met onze stakeholders", begint Pascalle Van Damme, voorzitter van de KBVB.

"Hij zal de digitale innovatie in goeie banen leiden en onze strijd tegen racisme en discriminatie in en rond de voetbalvelden verderzetten. De nieuwe CEO zal ook onze maatschappelijke rol verder en duurzaam versterken door een sportief verhaal te schrijven met mooie resultaten."

Ook Vandendriessche reageerde al even op de website van de KBVB. "Ik kijk ernaar uit om de uitdagingen en opportuniteiten op onze weg aan te pakken en zo samen met het team van de voetbalbond een sportieve en maatschappelijke impact te creëren."

