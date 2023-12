Vanhaezebrouck raast door over... journalisten: "Kortrijk heeft geen trainer, stop als journalist"

Hein Vanhaezebrouck vindt het niet kunnen dat journalisten de job van een trainer doen. Zo was er vorige maand in de krant een stuk over de vijf mogelijke systemen die Ronny Deila nog zou kunnen spelen met Club Brugge. En dat vond de coach van Gent niet kunnen.

Bij The Bench op Eleven Sport zette hij er een boompje over op. "Ik lees zelfs journalisten die aan Club Brugge-trainer Deila in de maand oktober vijf systemen voorstellen hoe hij moet spelen." "Ik vind dat gewoon ongelooflijk dat een journalist van de schrijvende pers denkt 'ik zal eens vijf systemen voorstellen'. Wie zijt gij om dat te kunnen voorstellen?" "Ik heb maar één raad: stop als journalist en wordt trainer. Kortrijk zoekt een trainer. Onvoorstelbaar. Soms zie je de zotste dingen." Maar ja, Hein heeft zich ook nog nooit bemoeid met het werk van journalisten? #TheBench | "Stop alstublieft als journalist. Solliciteer! KV Kortrijk zoekt een trainer." - Hein Vanhaezebrouck is scherp voor de Belgische pers. 👀✍️ pic.twitter.com/e61kOBXuBw — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 13, 2023