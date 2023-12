Filip Joos voert belangrijke wijziging door bij 'Extra Time'

Toen Aster Nzeyimana vorig seizoen vertrok bij 'Extra Time' duurde het lang vooraleer de VRT een opvolger aanduidde. Het werd uiteindelijk Filip Joos, al is dat in een andere rol.

Filip Joos was een vaak gevraagde analist bij ‘Extra Time’. Hij werd echter door de VRT gekozen als opvolger van de vertrokken Aster Nzeyimana. Al ziet Joos zich duidelijk niet als de presentator van het programma.

“Een presentator draagt een kostuum, kijkt in de camera, zegt 'Goedenavond, beste kijkers' en 'Tot ziens, beste kijkers'. Dat doe ik allemaal niet. Omdat ik het niet kan: er zit geen Luc Appermont in mij - en dat zeg ik met veel bewondering voor de perfecte presentator die hij was”, klinkt het bij HUMO.

Toch is het scherpe kantje van Joos beetje bij beetje verdwenen. “Er werd vaak naar mij gekeken als de boel wat opgepookt moest worden. Ik heb me die rol lang met plezier laten welgevallen, maar op het laatst zat die me toch niet lekker meer.”

“Ik begon een beetje te voelen dat... Weet je, ik krijg weleens te horen dat ik een doordrammer ben, dat ik bikkel tot ik m'n gelijk krijg. Ik herken mezelf daar niet in: het is me altijd om het plezier van de discussie te doen, nooit om winnen.”

Al heeft Joos wel één ding veranderd in het programma. “Ik heb onlangs bij 'Extra Time' de repetitie afgeschaft, en nu ben ik boos op mezelf dat ik niet al vijftien jaar geleden ben gestopt met naar die doorloop te gaan.”

Het verschil is duidelijk. “Vroeger deed ik die repetitie altijd mee met Frank of Aster, maar ik merkte steeds vaker dat ik daar béter was dan in de eigenlijke uitzending. Waarom? Omdat ik op antenne mijn spontane reactie van de repetitie imiteerde. En jezelf naspelen, dat is nooit goed.”