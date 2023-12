KV Oostende-coach Michiel Jonckheere zeer positief na gelijkspel tegen RSCA Futures en doet uitspraken waar fans blij van zullen worden

KV Oostende heeft zaterdag 0-0 gelijkgespeeld tegen de RSCA Futures. Voor de 33-jarige Michiel Jonckheere was het zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van de Kustboys.

KVO speelde zijn spel en had de kansen om met de drie punten huiswaarts te keren. "Over de mentaliteit ben ik heel tevreden", begint Michiel Jonckheere bij de clubmedia. "De jongens hebben perfect gedaan wat er gevraagd werd. Naar druk zetten en verticaal voetballen toe. Wij hebben 3 à 4 100% kansen gehad en dan ook nog wat kleinere kansen, alleen hebben we de bal er niet ingetrapt. Dat is het enige dat je kan opnoemen wat negatief was."

"Ik hoop dat er absoluut geen negativiteit rond deze wedstrijd is", gaat hij verder. "Dat verdienen de jongens niet, gezien wat ze gepresteerd hebben. Mijn barometer is ook wel de reactie van de supporters. Als ik dan zie dat ze allemaal voor de spelers applaudisseren, dan wil dat volgens mij zeggen dat ze vinden dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben."

KV Oostende staat op een voorlopige 12e plaats in het klassement. De Kustboys hopen nog klimmen. Dat ziet Jonckheere in ieder geval wel gebeuren.

"We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd te winnen. Alleen zijn we niet efficiënt geweest, maar dat kan nu eenmaal gebeuren in het voetbal. Als we dit voetbal kunnen blijven spelen, dan gaat het wel keren. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dan gaan we na Nieuwjaar zeker een reeks neerzetten."