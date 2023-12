📷 'Opmerkelijke deal rond Donny van de Beek helemaal rond'

Donny Van de Beek van Manchester United werd aan verschillende clubs gelinkt, waaronder Real Sociedad en Girona, maar de ex-speler van Ajax trekt naar Eintracht Frankfurt, waar hij al opgemerkt zou zijn.

Dat meldt althans transferjournalist Fabrizio Romano op zijn sociale media. Hij claimt ook exclusief alle details van de deal te weten.

Zo gaat het om een uitleenbeurt met een aankoopoptie. Die laatste bedraagt 11 miljoen euro, al kunnen er nog 4 miljoenen extra aan bonussen bij komen.

De aankoopoptie is niet verplicht voor de Duitse club. Frankfurt zou volgens heel wat bronnen geen huurvergoeding voor Van de Beek betalen. In ruil nemen ze het volledige salaris voor hun rekening.

Volgens Romano zou er mogelijk wel een vergoeding voor de uitleenbeurt moeten betaald worden, dat zal later duidelijk moeten worden.

