Aderlating voor Standard dat sterkhouder dit jaar niet meer kan gebruiken

Standard ziet zijn groep fitte spelers krimpen. Tegen Sporting Charleroi verlieten Marlon Fossey, Zinho Vanheusden en Steven Alzate het veld met blessures.

Alzate werd onderzocht en Standard kwam met een blessure-update. Zo zal de Colombiaanse middenvelder zo'n zes weken niet inzetbaar zijn. Dat meldt de club. Zo mist hij al zeker de laatste wedstrijden van dit kalenderjaar.

Zeer slecht nieuws voor de Luikse ploeg dus. Alzate liep geen breuk op, maar verstuikte zijn enkel wel stevig. 'De Colombiaanse middenvelder scheurde zijn voorste talofibulaire ligament', klinkt het bij de club. De middenvelder stond al 11 keer in de basis bij de Rouches en speelde bijna iedere keer 90 minuten.

⛑ NEWS | 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐀𝐥𝐳𝐚𝐭𝐞 indisponible 6 semaines ➡ https://t.co/q9rn4GdUnX 📄



⛑ NEWS | 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐀𝐥𝐳𝐚𝐭𝐞 6 weken onbeschikbaar ➡ https://t.co/SWtVjOVNPi 📄



Get well soon, Steven ! 💪#RSCL pic.twitter.com/7VvOXVgul5