Frank Raes maakt de rekening van Courtois: "Van hen kan hij nooit winnen"

Thibaut Courtois deed dinsdag een kleine knieval, maar wou in het uitgebreide interview dat hij gaf vooral zijn eigen positie verschonen.

Volgens analist Frank Raes komt het echter nooit meer goed met bondscoach Domenico Tedesco. “Het is goed dat Thibaut Courtois toch een beetje schuldbesef heeft getoond. Maar die verontschuldigingen aan de fans en aan zijn ploegmaats vind ik eigenlijk niet meer dan logisch. Hij weet dat hij van de fans niet kan winnen en bij zijn ploegmaats had hij nog iets goed te maken”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Vooral het feit dat hij bepaalde Rode Duivels aanviel probeerde Courtois te verschonen. “Ondanks die excuses heeft hij in dit interview overigens wel impliciet aangegeven dat dat verhaal over die 'gedegradeerde' spelers ( de Leicester-Belgen Tielemans, Castagne en Praet, red. ) niet verzonnen was.”

Het komt nooit meer goed volgens Raes. “Maar na dit interview is het toch vooral zijn visie op de breuk met Tedesco die zal blijven hangen. Het water tussen die twee is veel dieper dan iedereen dacht. Ik denk dat we Courtois niet meer zullen terugzien bij de Rode Duivels zolang Tedesco bondscoach is.”