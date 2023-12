Neymar krijgt alweer domper te verwerken na zware blessure

Tijdens Brazilië-Uruguay sloeg het noodlot toe voor Neymar. De Braziliaan werd per brancard van het veld gedragen met tranen in de ogen. Na onderzoek bleek dat hij in zijn linkerknie de voorste kruisband en meniscus had gescheurd.

Geen lachertje die blessure. Met de juiste behandelingen kan het zo'n negen maanden duren vooraleer een speler terug klaar is om het veld te betreden. Dat beseft ook Rodrigo Lasmar, teamdokter van Brazilië.

Die vertelde dat er nog niet aan een terugkeer moet gedacht worden. "Het is nog te vroeg, het heeft geen zin om stappen over te slaan om te herstellen. Onze verwachting is dat hij bereid zal zijn om terug te keren aan het begin van de Europese kalender van 2024, dat is augustus", vertelde Lasmar bij Radio 98.

Zo krijgt Neymar dan ook een enorme domper te verwerken. De Copa America zal doorgaan in juni en juli. Dan is de Braziliaan nog niet fit, en dus zal hij het grote toernooi moeten missen.

🚨🇧🇷 Neymar Jr will be OUT of the Copa América 2024, confirms Brazil doctor Lasmar.



“It’s too early, there's no point skipping steps to recover. Our expectation is that he will be prepared to return at the start of the 2024 European calendar, which is August”, told Rádio 98. pic.twitter.com/DWGwBehzYR