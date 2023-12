Zaak Courtois: hoe groot is het gezichtsverlies voor Domenico Tedesco?

Thibaut Courtois liet dinsdag geen spaander heel van de bondscoach. De vraag is hoe groot de schade is voor Domenico Tedesco.

Het interview van Thibaut Courtois over zijn miserie bij de Rode Duivels en met bondscoach Domenico Tedesco leek er vooral eentje om zijn eigen blazoen op te poetsen.

Hij haalde hard uit en probeerde alle schuld bij de bondscoach te leggen, maar niemand lijkt echt zwaar onder de indruk van de woorden van de doelman van Real Madrid. Ook Frank Raes ziet er geen graten in. Gezichtverlies heeft Tedesco volgens hem helemaal niet geleden door dit markante interview.

“Ik denk dat Tedesco altijd heel rechtlijnig is gebleven en dat Courtois zich daar aan heeft mispakt”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Voor alle duidelijkheid: ik vind Courtois de beste doelman van België. Eigenlijk zelfs van de wereld. En ik vermoed dat Tedesco dat ook vindt.”

“Ik heb dus echt geen idee waar dat chronische gevoel van onderwaardering bij Courtois vandaan komt. Want wat wil hij nu met dit interview bereiken? Waar gaat het allemaal nog over? Over de aanvoerdersband in interlands tegen Oostenrijk en Estland, ocharme. Ach, ik vind het eigenlijk vooral erg jammer dat de beste doelman ter wereld er niet bij zal zijn op het EK.”