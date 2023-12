'Real Madrid wil Manchester United-verdediger uit zijn lijden verlossen en wegkapen als vervanger voor David Alaba'

David Alaba liep een gescheurde voorste kruisband op in de linkerknie afgelopen weekend. De verdediger werd ondertussen al met succes geopereerd, maar zal nog maandenlang moeten revalideren.

Daarom gaat Real Madrid op zoek naar een vervanger. Raphaël Varane zou hierbij in beeld zijn gekomen. De Fransman speelde al 360 wedstrijden voor de Koninklijke voor hij naar de Premier League trok.

Dit seizoen komt hij echter niet al te veel aan spelen toe. Zijn band met coach Erik Ten Hag zou ook niet optimaal zijn. Van de laatste vijf wedstrijden speelde hij er slechts eentje. Volgens transferexpert Ekrem Konur, zou Varane zelf ook graag terug willen keren naar zijn ex-club.

💣💥 Manchester United's French defender Raphael Varane could be keen to return to Real Madrid in January.

