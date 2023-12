Doku en De Bruyne niet nodig: Manchester City is veruit de beste van de wereld

Kevin De Bruyne liep er donderdag bij op training bij Manchester City, maar uiteindelijk kwamen er geen Belgen in actie in de finale van het WK voor clubs. The Citizens maakten Fluminense wel helemaal in.

Geen Kevin De Bruyne en ook geen Jérémy Doku tegen Fluminense, maar Manchester City was wel baas boven baas tegen de Brazilianen. In Jeddah maakte Alvarez er al in de eerste minuut 1-0 van voor The Citizens. Home of the World Champions! 🩵 pic.twitter.com/b8mDQjf3Yd — Manchester City (@ManCity) December 22, 2023 MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB ARE THE WORLD CHAMPIONS! pic.twitter.com/sC5McFNhUG — City Chief (@City_Chief) December 22, 2023 En zo was de trend meteen gezet. De Brazilianen konden nooit echt een vuist maken, via een owngoal was het bij de koffie al 2-0. Phil Foden maakte er op aangeven van Alvarez halfweg de tweede helft 3-0 van, uitblinker Alvarez legde de eindcijfers vast. Binnenkort zal het WK voor Clubs er helemaal anders gaan uit zien, in het huidige format is het knap van Manchester City dat ze het haalden. Ahly won de strijd om de derde plaats met 4-2 tegen Urawa en mocht zo mee op het podium.