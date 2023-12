Stijn Vreven ziet KV Oostende dieper wegzakken: "Situatie was daar niet meer serieus"

Stijn Vreven werd onlangs ontslagen bij KV Oostende. De club kent een enorm slechte periode, sportief en financieel.

Volgens Stijn Vreven zijn het vooral de financiële problemen die het de club moeilijk maken, ook op sportief vlak. "Vanaf die financiële problemen kwamen opsteken, stond het voetbal niet meer op de eerste plaats", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"De problemen die er waren, werden enkel maar groter. Je ziet ook wat er nu gebeurt, met de 9 punten die werden afgetrokken."

Vreven was niet tevreden met zijn ontslag, maar kende ook leukere momenten bij KVO. Hij kijkt met gemixte gevoelens terug op zijn tijd bij de Kustboys.

"Ik heb er een leuke tijd gehad, met die bekerstunt (tegen KRC Genk n.v.d.r.) als absolute hoogtepunt. Maar door die financiële problemen was de situatie daar niet meer serieus. Mijn ontslag kan ik dan ook beter relativeren, want dat had niets met voetbal te maken. Nu ga ik genieten van de feestdagen, daarna kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging."