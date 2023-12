Thiago, ineens de topspits die Club Brugge al een heel seizoen zoekt: "Hij stopt niet"

Nee, we gaan geen spits meer afschrijven na de eerste maanden waarin hij geen deuk in een pakje boter stampte. Dat heeft Igor Thiago ons wel geleerd. De Braziliaan gaat nooit de meest verfijnde worden, maar stampt ze tegenwoordig wel heel vlotjes binnen.

Tegen RWDM was het weer prijs: drie goals en een assist. Weliswaar twee op strafschop, maar die dwong hij alle twee ook zelf af. Indrukwekkend. Met 19 goals over alle competities is er geen spits in België die momenteel beter doet.

"Thiago is sinds enige tijd in grote vorm", verheugde ook Ronny Deila zich. "Hij stopt ook niet als hij één keer gescoord heeft. Hij is hongerig en dat zie ik graag. Hij wil er meer scoren en dat is heel belangrijk voor ons."

Deila ziet ook dat Club in de voorbije maand een enorme progressie gemaakt heeft. "We hebben een goeie wedstrijd gespeeld en hebben heel veel kansen gecreëerd. Daar ben ik heel gelukkig mee. We spelen al een tijdje goed en we krijgen vooral steeds meer vertrouwen, dat helpt altijd voor voetballers. Nu moeten we er alles aan doen om ook dinsdag de drie punten te pakken tegen Union.”