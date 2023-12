Noodlijdend KV Oostende stuurt alsnog kerstboodschap de wereld in

KV Oostende zit financieel diep in de problemen. De kustploeg kreeg daarvoor ondertussen al negen punten afgetrokken.

Houdt KV Oostende het nog lang uit? De kustploeg zit in financieel woelig water. Enkel een overname kan het schip nog redden van het faillissement.

Toch stuurt interim-CEO Benjamin Ehresmann een kerstboodschap de wereld in. “Nu het jaar ten einde loopt, denken we na over de moeilijke trip die we samen al hebben afgelegd en de weg die nog voor ons ligt”, klinkt het op de website van de club.

“Nogmaals, jullie standvastige steun en kracht voor de hele KVO-familie is bijzonder belangrijk in een tijd waarin onze veerkracht en eenheid op de proef worden gesteld. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer we verenigd moeten blijven.”

Er lijkt maar één plan te zijn. “Concreet betekent dit dat we blijven werken aan een succesvolle overname van de club, dat we de complexe dossiers uit het verleden oplossen en dat we op korte termijn alle noodzakelijke betalingen doen zodat onze puntenvermindering wordt opgeheven. Ons beroep is al geregistreerd, nu moeten we gewoon wachten tot dit beroep wordt behandeld. Ik ben er echter van overtuigd dat we deze zware reis tot een succesvol einde zullen brengen.”

“Terwijl de feestdagen ons traditioneel omhullen met warmte en vreugde, willen wij jullie dus allemaal hartelijk bedanken. Moge deze feestdagen jullie en al jullie dierbaren geluk, vrede en welzijn brengen. En als we het nieuwe jaar ingaan, doen we dat met hernieuwde kracht, hard werken, passie, hoop en enthousiasme, terwijl we uitkijken naar meer triomfantelijke momenten samen in de nabije toekomst.”