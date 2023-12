🎥 Doelman haalt zich woede van heel de Premier League op de hals nadat hij ballenjongen een duw verkoopt

De dag van Fulham verliep niet zoals gehoopt op Boxing Day. De Londense club verloor uiteindelijk met 3-0 van Bournemouth, en bij een stand van 2-0 koesterde Leno nog hoop.

Met nog ruim een kwartier op de klok wilde de Duitser een doeltrap nemen, maar de bal werd niet bepaald vlot toegeworpen door de ballenjongen. De duw die Leno vervolgens uitdeelde, zorgde voor boosheid bij het thuispubliek en enkele spelers van Bournemouth.

Het akkefietje had echter een tegenovergesteld effect voor Leno, aangezien de tijd alsnog wegtikte. Op de bank van Fulham werd geklaagd over het gedrag van de ballenjongens.

Scheidsrechter Tim Robinson besloot vervolgens alle ballenjongens naar de tribune te sturen om verdere tijdrekkerij te voorkomen. Ondanks dat Leno al een gele kaart had ontvangen, kreeg hij geen straf voor de duw die hij uitdeelde.

Bernd Leno shoved a Bournemouth ball boy when retrieving the ball for a goal kick and avoided a booking 🤯😳 pic.twitter.com/TQAUoG8KCj