Brecht Dejaegere vertelt hoe hij het slachtoffer werd van gewiekste oplichters

Er gaat geen dag voorbij of er worden tientallen mensen opgelicht. Ook Brecht Dejaegere maakte het mee.

Brecht Dejaegere speelt momenteel voor Charlotte in de Amerikaanse MLS-competitie. Hij vertelt aan Het Nieuwsblad hoe hij in het verleden het slachtoffer werd van een gewiekste oplichter.

“Ik ga tanken in Gent, loop even naar binnen om te gaan plassen en word onderweg aangesproken door een man uit de auto achter de mijne: een wagen met een Engelse nummerplaat. Hij was blijkbaar zijn portefeuille verloren en moest dringend naar Calais om er zijn gezin af te zetten”, klinkt het.

“Of ik wat geld kon missen om te tanken? En ook nog wat centen om eten te kopen op de boot. Zo was ik in no time 120 euro lichter. Maar goed, ik dacht die mensen goed te hebben geholpen. Want dat kan iedereen overkomen.”

Maar dat bleek niet zo te zijn. “Even later zet ik het nieuws op en hoor ik het item over oplichters aan tankstations. Ze hadden me bij mijn pietje. Dat overkomt je maar één keer, natuurlijk. Ik had zelfs nog mijn nummer gegeven…”