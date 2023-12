Zulte Waregem beloont jong Belgisch talent en zoon van voormalige smaakmaker

Zulte Waregem doet het sportief goed in de Challenger Pro League. Tegelijkertijd denken ze al aan de toekomst en belonen ze een jong talent.

Thibaut Sergeant

De 18-jarige Thibaut Sergeant tekent een nieuw contract bij Zulte Waregem. De linksvoetige middenvelder zal zo tot medio 2026 aan de West-Vlamingen verbonden blijven. Momenteel komt hij uit voor de beloften van Zulte Waregem, maar hij is al een aantal keer opgenomen in de ruime selectie van de A-kern.

Het zal dus een kwestie van tijd zijn voor de supporters kunnen genieten van de zoon van een voormalige smaakmaker.

Thibaut is de zoon van Tony Sergeant. De voormalige centrale middenvelder kwam uit voor Zulte Waregem van de zomer van 2014 tot de zomer van 2017.

Hij won met Zulte Waregem de Croky Cup in 2016 en kwam in totaal tot 82 wedstrijden waarin hij 22 keer het net vond.

Lovende woorden

“Thibaud is een jeugdproduct dat creativiteit combineert met spelinzicht” vertelt Sportief Manager Tom Caluwé. “Hij is nog erg jong, maar toont zowel op training bij de A-kern als in wedstrijden met Jong Essevee zijn talent dat we graag samen verder ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat Thibaud, binnen onze professionele omkadering, verder kan groeien tot een potentiële pion binnen ons elftal.”