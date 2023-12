LOSC Lille wil voormalige STVV-speler, nu Eredivisie-sensatie

Herinner je je Chuba Akpom nog? De Engelse vleugelspeler maakte in 2018 een korte tussenstop bij STVV en baarde opzien tijdens zijn uitleenperiode van 6 maanden.

De door Arsenal opgeleide Chuba Akpom (28) werd tijdens de wintermercato van 2018 uitgeleend aan STVV. De Engelse vleugelspeler maakte indruk bij Sint-Truiden met zes doelpunten in 16 wedstrijden. Nadien verliet hij de Gunners en ging hij aan de slag in Griekenland bij PAOK Salonika.

Na een succesvolle periode in Engeland bij Middlesbrough werd hij afgelopen zomer voor meer dan 12 miljoen euro verkocht aan Ajax. In de Eredivisie heeft Akpom dit seizoen 5 doelpunten gemaakt in 12 wedstrijden (9 in 19 wedstrijden over alle competities). Dit alles zonder een vaste waarde te zijn, maar eerder een goede supersub.

Volgens Foot Mercato zou LOSC Lille willen profiteren van zijn situatie en hem deze winter willen halen. Akpom's contract loopt tot 2028, dus Ajax zal hem niet voor niets laten gaan. Toch hoopt Lille om de Nederlandse club te overtuigen en een winterse uitleenovereenkomst af te sluiten. Lille-trainer Paulo Fonseca heeft openlijk gevraagd om een nieuwe spits. Wordt het Chuba Akpom?