Real Madrid werkt aan een opvolger voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois keert in 2024 terug van een zware blessure en heeft daarna nog twee jaar op zijn contract staan. Maar een club als Real Madrid moet plannen voor de toekomst.

Met de afwezigheid van de ernstig geblesseerde Thibaut Courtois heeft Real Madrid dit seizoen Kepa van Chelsea gehuurd. Verwacht wordt dat de Spanjaard aan het einde van het seizoen terugkeert naar Engeland, tegen dan zou Courtois weer op het veld moeten staan.

Volgens het Spaanse medium AS heeft Real Madrid al nagedacht over de toekomst. Ook al is er "geen haast", met Courtois die zijn 32e verjaardag binnenkort viert en onder contract staat tot 2026, wil de club nu al een opvolger voor de Belgische doelman vinden. Andriy Lunin (24), de gebruikelijke vervanger van Courtois, staat nog onder contract tot 2025 maar er is geen indicatie dat hij bij de club zal blijven.

Wie volgt Thibaut Courtois op bij Real Madrid?

Het lijkt er niet op dat Kepa, die dit seizoen niet echt indruk heeft gemaakt en zelfs meerdere keren op de bank is gezet, zal blijven.

Real Madrid zal daarom komende zomer werken aan het aantrekken van een jong talent dat in de schaduw van Courtois kan staan en het stokje later van hem kan overnemen. Binnen de club is er ook veel vertrouwen in Fran Gonzalez, de keeper van Real Madrid Castilla die wordt gezien als een wonderkind.

Randall Rodriguez, een groot Uruguayaans talent, wordt volgens AS ook in de gaten gehouden. Het doel is duidelijk: voorbereiden op de toekomst, net als met Varane, Rodrygo, Vinicius Jr, Camavinga en Endrick, door een speler op zeer jonge leeftijd te kopen in plaats van diep in de buidel te tasten voor een ervaren keeper.