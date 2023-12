Bom in het Italiaans voetbal: Toekomst van Romelu Lukaku in gevaar?

Romelu Lukaku leeft terug helemaal op bij AS Roma. Een wetswijziging kan de toekomst van de Rode Duivel in Italië echter in gevaar brengen.

Zoals Sky Sports Italia meldt, heeft de Italiaanse regering donderdag besloten om het 'groeidecreet', waardoor buitenlandse voetballers bij Italiaanse clubs minder belasting hoeven te betalen op hun salaris, niet te handhaven.

Dankzij het groeidecreet kunnen Italiaanse clubs hun spelers hoge salarissen bieden, terwijl de staat voor de zware kosten opdraait. Het decreet kost het land zo'n €674 miljoen per jaar, maar slechts 15.000 mensen profiteren ervan. Het is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2024.

"We waren erg blij met het nieuws over de intrekking van dit decreet, dat de hele nationale voetbalbeweging benadeelde", zei Umberto Calcagno, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond. "Vanaf 1 januari bevinden Italiaanse en buitenlandse voetballers zich eindelijk in dezelfde positie en ik bedank de regering." Een argument dat ook wordt gesteund door vicepremier Matteo Salvini.

De andere kant hiervan? Deze maatregel maakte Italiaanse clubs aantrekkelijker. Dankzij het decreet kon Romelu Lukaku bij Inter een salaris verdienen dat min of meer gelijk was aan zijn salaris bij Manchester United. Het verdwijnen van deze maatregel zou - zoals de Serie A clubs vrezen - kunnen leiden tot een vermindering van het aantal buitenlandse spelers die in Italië spelen. Dat kan nu ook invloed hebben op Lukaku, die wordt uitgeleend door Chelsea maar zich momenteel thuis voelt in Rome...