🎥 OFFICIEEL: Hugo Lloris neemt op emotionele manier afscheid van Tottenham Hotspur

Lloris verruilde Olympique Lyon in de zomer van 2012 voor Tottenham, waar hij gedurende 11,5 jaar in 447 wedstrijden het doel verdedigde. Gedurende negen jaar was hij tevens de aanvoerder.

De Fransman, die in 2018 de titel van wereldkampioen veroverde, leidde de Spurs in 2019 naar de finale van de Champions League, maar die ging spijtig genoeg verloren tegen Liverpool.

Hij won met Tottenham nooit een prijs.

Dit seizoen kreeg Lloris geen speeltijd meer in Londen. Onder de nieuwe coach Ange Postecoglou raakte hij op de achtergrond. Guglielmo Vicario stond in het doel bij Tottenham, terwijl Fraser Forster fungeerde als tweede doelman.

Hugo Lloris nam zelf op de sociale mediakanalen van de club afscheid van de fans. Zondag wordt tijdens de rust van de thuiswedstrijd tegen Bournemouth een eerbetoon gebracht aan Lloris.

🎙️ “From the first moment I felt proud and privileged to represent the Club”



Hugo reflects on his 11 years at Spurs 🤍 pic.twitter.com/TWAEa7HqXr