Pep Guardiola komt met enorm goed nieuws over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne stond een lange tijd aan de kant met een hamstringblessure. Nu komt Pep Guardiola met goed nieuws.

Koning van Manchester City

Manchester City speelde zaterdagmiddag thuis tegen Sheffield United. Kevin De Bruyne zat op de bank en het stadion werd uitzinnig toen hij begon op te warmen. Het kwam spijtig genoeg niet tot een invalbeurt, maar dat hij op de bank zit is een goed teken.

Pep Guardiola

De Spaanse trainer van Manchester City is blij dat zijn smaakmaker bijna terug is. Hij kwam met goed nieuws na de gewonnen wedstrijd tegen Sheffield.

“Hier hebben wij lang op gewacht. Vorige week was hij zo goed op training. Op het WK voor clubs was hij er voor de foto en voor de trofee. Nu zit hij in de groep. Toen hij ging opwarmen, kon hij zien hoezeer de fans hem steunden en hoe graag ze hem weer op het veld wilden zien. Misschien zal dat tegen Newcastle het geval zijn en zal hij er klaar voor zijn", vertelt Guardiola tegenover de Engelse pers.